- Zborurile spre și dinspre Franța și Germania se suspenda pentru o perioada de 14 zile, de miercuri, de la ora 23.00, ora Romaniei, in contextul pandemiei. Anunțul a fost facut marți seara, de ministrul de Interne, Marcel Vela, și se regaseste in Ordonanța Militara Nr. 3.

- Zborurile comerciale spre și dinspre Franța și Germania se suspenda pentru o perioada de 14 zile, de miercuri, de la ora 23.00. Anunțul a fost facut marți seara, de ministrul de Interne, Marcel Vela, și se regaseste in Ordonanța Militara Nr. 3

- Au fost suspendate pentru doua saptamâni toate zborurile catre și dinspre Italia, pentru a preveni raspândirea noului coronavirus. Toate cazurile confirmate pâna acum în România au ca sursa Italia, iar în peninsula situația s-a deteriorat în ritm alert…

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.