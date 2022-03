Guvernul anunță sancțiuni dure pentru benzinăriile care au declanşat isteria „carburanților de 11 lei litrul” Guvernul a anunțat vineri noi sancțiuni aplicate benzinariilor in urma creșterilor nejustificate ale prețurilor la carburanți. ANAF a aplicat 6 sancțiuni in valoare de 140.000 de lei, IGSU a aplicat benzinariilor amenzi de 750.000 de lei, in timp ce sancțiunile aplicate de ANPC au ajuns pana acum la nivelul de 950.000 de lei. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a verificat pana acum peste 90 de benzinarii și sediul central al unei companii care are in coordonare 215 stații, a spus Dan Carbunaru. Comisarii ANPC au dat amenzi de 950.000 lei. In plus, au fost date și 10 avertismente,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a verificat pana vineri la pranz peste 90 de benzinarii, precum și sediul central al unei companii care opereaza 215 stații in Romania, a transmis Dan Carbunaru.Comisarii ANPC au dat amenzi de 950.000 lei, dar și 10 avertismente, 3 masuri complementare…

- Verificari ale ANPC la stații de distribuție a carburanților Foto: Arhiva / radioconstanta.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 90 de stații de distribuție a carburanților au fost verificate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, a anunțat astazi purtatorul de…

- ANPC a aplicat amenzi in valoare de 950.000 de lei, iar ANAF sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei in urma controalelor efectuate, pana in prezent, la furnizorii de carburant din Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.„As vrea sa fac o serie de precizari…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat, vineri, ca ANPC a dat amenzi de 950.000 de lei, iar ANAF a dat sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei, dupa controalele efectuate in urma majorarii de preturi la carburanti, de miercuri, informeaza Agerpres."Nivelul amenzilor…

- Guvernul a anuntat vineri noi sanctiuni aplicate benzinariilor in urma cresterilor nejustificate ale preturilor la carburanti. ANAF a aplicat 6 sanctiuni in valoare de 140.000 de lei, IGSU a aplicat benzinariilor amenzi de 750.000 de lei, in timp ce sanctiunile aplicate de ANPC au ajuns pana acum la…

- Guvernul a anunțat vineri noi sancțiuni aplicate benzinariilor in urma creșterilor nejustificate ale prețurilor la carburanți. ANAF a aplicat șase sancțiuni in valoare de 140.000 de lei, IGSU a aplicat benzinariilor amenzi de 750.000 de lei, in timp ce sancțiunile aplicate de ANPC au ajuns pana acum…

- Purtatorul de cuvant al Executivului a declarat, joi seara, ca ANPC, ANAF, Consiliul Concurentei au facut deja controale in urma situatiei constatate miercuri seara la mai multe statii de carburant din toata tara. “Pana la acest moment, pot sa va prezint situatia controalelor raportate de aceste…

- Un transport de carburanti si alimente catre Ucraina a fost deja realizat, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, care a mentionat ca mai multe camioane incarcate cu paturi, saltele, saci de dormit au fost trimise in taberele de refugiati ridicate la Suceava si Siret, informeaza…