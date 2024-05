Stiri pe aceeasi tema

- ”In premiera, finantam prin Fondul pentru mediu, programul „Rabla pentru tractoare”. Sustinem productia interna de tractoare si ajutam mai ales micii fermieri cu acest program prin care primesc un sprijin nerambursabil de pana la 20.000 de euro. Bugetul alocat este de 500 milioane lei, iar mecanismul…

- Autostrada București – Brașov este cu un pas mai aproape de construcție. Au fost reavizati indicatorii tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate care vizeaza sectorul Cristian-Codlea. Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, anunta ca Autostrada București – Brașov este cu un pas mai aproape de realizare,…

- 209 milioane de euro disponibile pentru achizitia de tractoare pentru fermele sub 400 de hectare si fermieri care nu au accesta fonduri europene The post FONDURI EUROPENE Tractoare pentru micii fermieri, cu subventionare de 70% first appeared on Informatia Zilei .

- Guvernul va aproba constructia unui ansamblu medical nou, in care sa functioneze Institutul Clinic Fundeni, o investitie majora in domeniul sanitar in valoare de peste 500 de milioane de euro, a declarat joi prim-ministrul Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres. "Aprobam o investitie majora in domeniul…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…