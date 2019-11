Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a participat la preluarea mandatului de ministru al Sanatații de catre Victor Costache. Turcan a explicat ca s-a gasit o gaura de 9 miliarde și va fi o situație extrem de dificila.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban: noile superministere…

- Premierul desemnat Ludovic Orban, dar și președinte al PNL, a declarat, vineri, ca liberalii preiau Romania intr-un moment extrem de dificil, sustinand ca dezastrul este mult mai mare decat pare la prima vedere si ca aproape in fiecare sector "exista cel putin doua, trei bombe care vor exploda in…

- Deficitul bugetului general al ajuns in primele noua luni la 26,97 de miliarde de lei, echivalentul a 2,6% din Produsul Intern Brut (PIB), fiind cu 60,5% mai mare decat deficitul de 16,8 miliarde de lei din primele noua luni ale anului trecut, potrivit datelor prezentate de catre Ministerul Finanțelor.…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a vorbit, marti, in timpul audierilor din Parlament despre importanta care trebuie acordata transplanturilor in Romania, dar si despre acuzatiile despre malpraxis care i se aduc. "In Romania se arunca 150 de inimi si 300 de plamani la gunoi, pentru ca…

- Victor Costache, propunerea pentru Ministerul Sanatații, a spus la audierea de specialitate din Parlament, ca una dintre urgențe este rectificarea bugetara la Sanatate deoarece in luna decembrie „vom fi descoperiți” și a promis ca va fi un coleg dificil pentru Florin Cițu, propus la Finanțe.„Voi…

- Liberalii taie un nume dintre variantele de miniștri ai Sanatații, dupa ce USR i-a avertizat ca nu va vota Guvernul PNL daca acesta va fi ministru. Este vorba de Horațiu Suciu, în cazul caruia Dan Barna și-a exprimat rezervele, invocând probleme de integritate. Întrebat…

- Liderul Pro Romania a declarat, luni, ca trebuie instalat cat mai curand ”un guvern cat mai bun”, pentru ca exista o lipsa uriasa de bani, indiferent ce sustin cei din Guvernul Dancila. ”Probabil ca deficitul va sari de patru la suta”, a spus Ponta.

- Nu mai este nicio indoiala ca Romania a ratat oportunitati incontestabile si numeroase de cand guvernarea tarii este asumata si dirijata de PSD. Am pierdut cu totii sansa de a ne dezvolta tara cu ajutorul fondurilor europene. Degeaba ne-am dorit spitale regionale moderne, scoli curate si salubre,…