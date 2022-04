Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat ca, in perioada curenta, Armata Romaniei nu are militari in Republica Moldova pentru a participa la exercitii sau alte forme de instruire in comun cu militari din Republica Moldova. De asemenea, in ceea ce priveste proiectul de lege care ar permite donarea, din resursele armatei,…

- Consilierul presedintiei ucrainene Mihailo Podoleak considera ca Moscova incearca sa „destabilizeze” regiunea separatista Transnistria din estul Republicii Moldova, situata la frontiera cu Ucraina, dupa ce au avut loc mai multe explozii, care au suscitat temeri privind extinderea razboiului in zona,…

- Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptata in sedinta de vineri a Executivului. “Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina si care nu se pot…

- Pentru ca Republica Moldova a primit și primește foarte mulți refugiați din Ucraina – unii ramanand aici, alții tranzitand Moldova spre alte țari din Uniunea Europeana – Romania a trimis un convoi de camioane incarcate cu peste 50 de tone de ajutor umanitar. Acesta e deja in apropiere de Republica Moldova.…

- Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președintele Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, unde va avea convorbiri tete-a-tete cu șeful statului, Maia Sandu, la Chișinau,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, “sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international”. “Azi, Transnistria a cerut recunoasterea independentei. Sunt in contact…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca Romania va trimite ajutoare catre Ucraina, sub forma de muniție, combustibil, caști, echipament militar, alimente și medicamente. „Alaturi de partenerii și aliații sai, Romania continua sa sprijine Ucraina in efortul sau de a respinge invazia Federației Ruse!…