Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a declarat, vineri, ca nu exista o inregistrare de crestere a nivelului de radiatii pe teritoriul Romaniei, potrivit potrivit datelor detinute de autoritatile romane, prin Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. La randul sau, ministrul…

- Nu exista o inregiastrare de creșteri de radiații pe teritoriul Romaniei, da asigurari purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, dupa ce agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane,…

- Deciziile CCR nu se pot pune in discuție, transmite purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El spune ca Guvernul așteapta motivarea deciziei CCR care stabilește ca instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiul public a fost neconstituționala. „Deciziile CCR…

- Purtatorul ce cuvant al Guvernului a afirmat ca gestionarea efectelor crizei energetice ramane intre principalele preocupari ale Guvernului. ”Pe langa masurile imediate, Guvernul a aprobat, astazi, acte normative a caror punere in practica elemente de sustinere a economiei”, a spus Carbunaru, precozand…

- Schimbarea unui ministru este responsabilitatea premierului si nu a fost pus in discutie un astfel de subiect, a precizat, joi seara, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, intrebat fiind daca in ședința de guvern s-a pus in discuție soarta ministrului Muncii, Marius Budai.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a afirmat, citand date prezentate de ministrul Sanatatii in sedinta de Guvern, ca exista o crestere de 50% fata de saptamana trecuta a cazurilor de persoane infectate cu coronavirus. Cu toate acestea, numarul celor care necesita internare este redus.…

- Premierul Nicolae Ciuca a trecut in revista in cadrul sedintei de Guvern de miercuri progresele privind reformele si atingerea tintelor si jaloanelor din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, care a mentionat ca…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit marți in functia de secretar de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, purtator de cuvant al Guvernului, pe Dan Carbunare, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Carbunaru a fost mason și purtator de cuvant al Marii Loje Naționale din Romania. Dan…