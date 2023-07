Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat duminica masurile care vor fi luate in cazul azilelor din Romania. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plati, a anunțat Ciolacu. Nu am nicio mila pentru ticaloșii care au creat aceste azile ale gro

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat duminica masurile care vor fi luate in cazul azilelor din Romania. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plati, a anunțat Ciolacu.Ca urmare a unei ședințe la Guvern, Marcel Ciolacu a cerut și ”decapitari”. Urmeaza sa fie zburat din funcție și…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astazi masurile care vor fi luate in cazul azilelor din Romania. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plati, a anunțat Ciolacu. "Nu am nicio mila pentru ticaloșii care au creat aceste azile ale groa

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, la inceputul ședinței de Guvern de vineri, sa fie destituite conducerile mai multor instituții, in cazul batranilor chinuiți in ceea ce a ajuns sa fie cunoscut in presa drept „azilele groazei”. Șeful Guvernului a cerut in acest caz ministrului Muncii sa fie destituita…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, in debutul sedintei de guvern, demiterea conducerii Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala ANPIS si Agentiei judetene Ilfov in cazul batranilor torturati in azile, conform Agerpres.roEl a aratat ca este vorba despre oameni in varsta, bolnavi si…

- Pensiile speciale, cumulul pensiei cu salariul, numarul mare de secretari de stat și ministere - probleme abordate de Boc cand era premier. Primarul Clujului spune ca se discuta aceleași lucruri pe care el le-a facut in urma cu un deceniu.

- Mijloacele de transport din Ucraina care tranziteaza Romania vor fi sigilate la intrarea in tara, chiar daca acestea poarta deja un sigiliu, pentru a putea fi urmarite prin sistem si confirmate la destinatie, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la finalul discutiilor…

- Masurile anunțate de Romania privind cerealele din Ucraina nu vor avea eficiența, ele sunt luate doar „ca sa-și umfle mușchii politicienii, sa arate cat de mult vor sa-și ajute producatorii”, spune la RFI eurodeputatul Dacian Cioloș. El afirma ca Bruxelles-ul a gestionat criza nesatisfacator.Dacian…