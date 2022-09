Strategia naționala pentru economia circulara, solicitata de UE și adoptata ieri de Guvern, anunța o schimbare radicala a definiției economisirii. Pentru a reduce consumul materiilor prime și deșeurile, noua directiva este refolosirea produselor și utilizarea pe scara larga a pieselor și componentelor second-hand. De exemplu, autoturismele nu mai trebuie inlocuite cu altele noi, pentru a […] The post Guvernul anunța economia economiilor. Se trece la folosirea produselor și pieselor second-hand first appeared on Ziarul National .