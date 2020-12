Guvernul anunță creşterea salariului minim brut pentru 2021 la 2.300 de lei Guvernul are in vedere cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 cu un nivel care sa depaseasca rata inflatiei, respectiv cu 70 de lei brut, de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Anuntul a fost facut de premierul Florin Citu care a explicat ca sindicatele ar fi […] The post Guvernul anunța cresterea salariului minim brut pentru 2021 la 2.300 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

