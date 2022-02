Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a acceptat includerea gazelor naturale in categoria surselor de energie in care investitiile sunt considerate sustenabile si pot fi finantate, dar numai cu conditia respectarii unor praguri de emisii foarte severe. Energia nucleara este califica drept „verde", potrivit completarilor…

- Guvernul Romaniei saluta adoptarea de catre Colegiul Comisiei Europene a Actului Delegat Complementar ADC privind taxonomia Uniunii Europene in domeniul climei. Includerea gazului si energiei nucleare in domeniul de aplicare al acestui Act confirma rolul gazului ca un combustibil de tranzitie catre…

- In contextul prețurilor la energie surprinzatori de mari din aceasta iarna, dezbateri aprinse la nivelul UE au fost accelerate cu privire la alternativa prezentata de energia nucleara. Exista nucleul pro, coalizat in jurul Franței, din care face parte și Romania, și nucleul contra condus de Germania.…

- Guvernul german a criticat sambata, in prima zi din 2022, planurile Comisiei Europene de a include energia nucleara și gazele naturale in mult așteptatul sau sistem de etichetare ecologica pentru investițiile in sectorul energetic european, noteaza Politico Europe.

- Comisia Europeana ar urma sa propuna in ianuarie reguli care sa stabileasca daca proiectele de gaze si cele nucleare vor fi incluse in ”taxonomia finantelor durabile” a UE. Aceasta este o lista a activitatilor economice si a criteriilor de mediu pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a fi etichetate…

- “Avem in fața un buget echilibrat și realist. Ținta comuna este reducerea deficitului bugetar. Suntem foarte responsabili in respectarea angajamentelor cu partenerii externi. Bugetul pentru anul viitor incurajeaza investițiile. Este bugetul cu cea mai mare alocare a investițiilor”, a spus Nicolae Ciuca.…

- Scade TVA-ul la energia termica, pe perioada iernii: Anunțul premierului Ciuca Scade TVA-ul la energia termica, pe perioada iernii: Anunțul premierului Ciuca La inceputul sedintei de Guvern de vineri, premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca va fi stabilit TVA 5% de la 1 ianuarie, pe perioada iernii, pentru…

- Pentru ca am vazut o serie de dezbateri pe tema coborarii, incepand cu 1 ianuarie, a plafonului de incadrare ca microintreprinderi, de la 1 milion de euro la 500.000 de euro, as dori sa clarific de pe acum acest lucru. Guvernul nu va aproba o astfel de initiativa, antreprenorii romani au nevoie de un…