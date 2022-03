Guvernul a anuntat, vineri, ca peste 12.000 de cetateni romani au donat sange in ultimele cinci zile, o parte importanta fiind pusa la dispozitie pentru salvarea cetatenilor Ucrainei. ”Sunt mandru de generozitatea si mobilizarea romanilor care au venit in sprijinul ucrainenilor aflati in suferinta”, transmite premierul Nicolae Ciuca, facand apel la continuarea actiunile umanitare atat de necesare poporului ucrainean, in acest moment, anunța news.ro.

