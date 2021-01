Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri a anunțat cum se circula, la aceasta ora, pe drumurile naționale din centrul țarii. CAROSABIL: umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 97 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 355 TONE SARE si 0,3 tone CaCl2 in intervalul orar 06:00 – 10:00/08.01.2021…

- Un numar de 20 de case de lemn au ars, partial sau in totalitate, in incendiul violent care a cuprins joi seara locuintele comunitatii de romi din cartierul Sumuleu al municipiului Miercurea Ciuc si 230 de persoane afectate vor fi cazate intr-o sala de sport din oras, potrivit Agerpres. Inspectoratul…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, mai multe avertizari cod galben, iar cele mai multe anunta intensificari ale vantului, in zonele montane inalte din mai multe judete. Rafalele de vant vor depasi 100 de kilometri la ora. In judetul Harghita este cod galben de ceata. Potrivit ANM, in…

- Romania incepe vaccinarea impotriva Covid-19, iar o parte dintre romani - cel puțin in mediul online - sunt ingrijorați de eventualele efecte adverse ale virusului. Aceste ingrijorari sunt alimentate și de știri false raspandite pe Internet. Tocmai din acest motiv Guvernul Romaniei a și prezentat…

- Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat duminica, dupa ce si-a exprimat optiunea electorala, ca a votat pentru o echipa care sa aduca un echilibru in Parlament si sa poata sprijini orasul in urmatorii ani, potrivit Agerpres. "Am votat pentru Miercurea Ciuc, pentru o echipa…

- Persoanele care vor merge la vot duminica o vor face fara restricții, a anunțat, la finalul ședinței de guvern șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat. Un ordin va trebui dat pentru cei din zonele carantinate, care și ei vor putea merge la vot.

- Ziarul Unirea Minus 7,4 grade la Miercurea Ciuc, noaptea trecuta, cea mai scazuta temperatura in țara din acest sezon In noaptea de marți spre miercuri, in județul Harghita, s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din acest sezon din tara, minus 7,4 grade Celsius. Chiar și la stațiile de pe varfurile…