Guvernul anunță azi principalele măsuri de relaxare, valabile de la 1 iunie Romania a ajuns la putin peste 4,2 milioane de persoane vaccinate si este departe de tinta de cinci milioane de persoane imunizate pana la 1 iunie, insa premierul Florin Citu a precizat ca va fi respectat calendarul relaxarilor si la sedinta de guvern de joi, 27 mai, vor fi anuntate masurile de relaxare pentru iunie. Pe 15 mai, Romania a eliminat purtarea mastii de protectie in aer liber, iar Guvernul a anuntat calendarul urmatoarelor etape de relaxare, care vor avea loc la inceputul fiecarei luni de vara.„Am prezentat un calendar al relaxarilor, 1 iunie, 1 iulie și 1 august, ne ținem de acest… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a transmis marți ca va fi respectat calendarul relaxarilor, chiar daca nu va fi atinsa ținta de 5 milioane de vaccinați pana la 1 iunie, pentru ca numarul persoanelor infectate cu Covid și al celor de la ATI este in scadere. Florin Cițu a declarat, intr-o conferința de presa, ca joi sau vineri…

- Premierul a transmis marți ca va fi respectat calendarul relaxarilor, chiar daca nu va fi atinsa ținta de 5 milioane de vaccinați pana la 1 iunie, pentru ca numarul persoanelor infectate cu Covid și al celor de la ATI este in scadere. Florin Cițu a declarat, intr-o conferința de presa, ca joi sau vineri…

- Aroganța premierului Florin Cițu este una absolut gratuita și arata persoalitatea lui, a declarat Vasile Dincu, președintele CN al PSD, menționand ca a avut „incredere”. „Imi pare foarte rau, am avut incredere ca domnul Cițu vine totuși din zona oamenilor instruiți, am vazut o continua aroganța, spunand…

- Premierul Florin Cițu a afirmat, miercuri, 19 mai, la finalul ședinței de Guvern, ca de la inceputul lunii iunie tot vor fi luate masuri de relaxare a restricțiilor epidemiologice, indiferent de numarul de persoane vaccinate. „Obiectivul este sa depașim pandemia”, a spus premierul cand a fost intrebat…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a anunțat, luni, in Parlament, ca in Romania vor avea loc evenimente majore vor avea loc abia dupa 1 august, potrivit Digi24. Precizarile premierului vin in contextul in care organizatorii de festivaluri sunt nemulțumiți de faptul ca nu iși pot organiza evenimentele…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat miercuri, intr-un interviu la Europa FM, ca Guvernul ar urma sa propuna sa se renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate. Ioana Mihaila a declarat ca Romania se afla pe o panta descendenta a valului 3, insa…

- Restaurantele și hotelurile, ar putea fi deschise la 100% din capacitate pentru persoanele vaccinate, de la 1 iunie, a anunțat premierul Romaniei, Florin Cițu. Daca se atinge pragul de 5 milioane de persoane vaccinate, masca nu va mai fi obligatorie pe plaja sau la munte. "Daca ajungem la 5 milioane…

- Deputatul PSD Daniel Ghita a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa desecretizeze toate contractele pe care le-a încheiat în perioada pandemiei de COVID-19 si a adaugat ca el nu stie ca ar fi declarata pandemie în România, transmite Agerpres.Miercuri, acesta a fost surprins…