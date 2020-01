Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va anula parteneriatele public-private pentru autostrazile Unirii și Comarnic-Brasov. Cu ce bani vor fi construite cele doua drumuri de mare viteza Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca Guvernul va anula marti parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic - Brasov…

- Europarlamentarul Dragos Benea, presedinte al PSD Bacau, a cerut miercuri sustinerea proiectului autostrazii Iasi - Bacau - Brasov, in detrimentul autostrazii Iasi - Targu Neamt - Targu Mures, despre care crede ca nu va putea fi realizata cu fonduri europene.Dragos Benea a explicat ca autostrada…

- Șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Danca, a propus joi in ședința de Guvern introducerea pe ordinea suplimentara de zi a unui proiect privind „anularea procedurilor de contractare a investitiilor prin parteneriat public-privat initiate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza”,…

- Proiectul de parteneriat public-privat pentru tronsonul Targu Neamt – Iasi al Autostrazii A8 va fi anulat pana la sfarsitul lunii, printr-o hotarare de guvern la care se lucreaza deja – au anuntat oficiali din Ministerul Transporturilor. Solutia de finantare prin parteneriat public privat pentru tronsonul…

- Traficul este aglomerat, luni dupa-amiaza, pe DN1 in zona montana, fiind formate coloane de masini in localitatile Comarnic, Sinaia, Busteni, informeaza IPJ Prahova, potrivit Agerpres."Circulatia pe DN1, in zona montana, se desfasoara in urmatoarele conditii: pe sensul Ploiesti catre Brasov…

- Drumul dintre Brașov și București continua sa fie aglomerat inca de la primele ore ale diminetii, dupa ce, ieri, coada masinilor a depasit un record de 43 de kilometri la ora 18:00, intre Predeal și Azuga. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic…

- Circulatia rutiera este ingreunata din cauza aglomeratiei pe Valea Prahovei. Se circula in coloana in stațiunile Predeal, Azuga, Bușteni și Sinaia, dar și in localitatea Comarnic. Pe DN 1A, in comuna Maneciu, este zapada pe drum.Centrul Infotraficdin Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe sensul catre Capitala al DN 1 Brasov - Bucuresti. Conform unui comunicat transmis joi AGERPRES, pe Valea Prahovei se circula in coloana, de la limita cu judetul Brasov, pe raza statiunilor Predeal, Azuga, Busteni,…