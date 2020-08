Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele s-ar putea redeschide, daca specialiștii vor decide ca evoluția cazurilor noi de COVID permite acest lucru. Guvernul este presat de patroni sa ia o decizie dar si de vremea care nu va mai permite funcționarea teraselor.

- Se ia din nou in calcul varianta redeschiderii activitații in spațiile inchise, inclusive restaurantele. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca a cerut Grupului Tehnico-Științific o analiza privind aceasta situație. Vezi și Condiții pentru ca restaurantele și alte localuri sa primeasca clienți in interior:…

- Guvernul va dispune redeschiderea restaurantelor, subliniind ca nu este vorba de „rea-vointa” iar situatia epidemiologica va fi mai buna. „Intr-un termen relativ scurt am permis reluarea activitatii pentru hoteluri, am permis reluarea activitatii din turismul balneo, am permis derularea activitatilor…

- Creșterea numarului de cazuri noi de Covid-19 a dus la amanarea noului val de relaxare a masurilor, insa redeschiderea restaurantelor și a cinematografelor ramane pe ordinea de zi la Guvern. Premierul Orban a anunțat ca urmeaza sa aiba o discuție cu Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, pentru a pregati…

- Premierul Ludovic Orban discuta, joi, cu ministrii Sanatatii, Economiei si Internelor, la intalnire urmand a participa si reprezentantii HoReCa, pentru a pregati deschiderea restaurantelor. Desi intalnirea nu apare pe agenda de lucru a premierului, Orban a facut anuntul intr-o emisiune, la TVR. Redeschiderea…

- "Le-a dat Dumnezeu mintea de pe urma! Dupa atatea luni, romanii vor avea din nou dreptul sa-și exprime liber credința, sa mearga sa aprinda o lumanare și sa asculte slujba! In final, totuși, au ințeles ca pentru PSD nu exista jumatați de masura! Am spus ca nu vom accepta ramanerea inchisa a bisericilor,…

- A treia etapa de relaxare a masurilor luate pentru prevenirea infecțiilor cu noul coronavirus ar putea sa aduca in Romania redeschiderea bisericilor. Astfel, potrivit unor surse, Guvernul ar fi decis sa permita preoților sa oficieze slujbe in interiorul lacașelor de cult.

- Documente atasate: HG care modifica starea de alerta Guvernul a aprobat modificarea Anexei 3 a hotararii privind starea de alerta, pentru a permite, incepand cu data de 1 iunie, relaxarea in mai multe domenii de activitate, conform masurilor adoptate prin Hotararea nr. 26 a Comitetului National pentru…