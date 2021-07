Stiri pe aceeasi tema

- Valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților, spune ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ea a explicat ca persoanele vaccinate au un risc mai scazut sa dezvolte forme grave, chiar daca se infecteaza cu COVID-19. Ministrul spune ca in acest moment nu se discuta despre restricții, deoarece incidența cazurilor…

- Guvernul maltez a renuntat la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva Covid, marti seara, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunandu-le acestora o perioada de carantina, noteaza AFP. “Persoanele care ajung in Malta fara…

- Ministerul Sanatații anunța ca Guvernul va propune ca masca sanitara de protecție sa nu mai fie obligatorie in spațiile deschise neaglomerate. „Purtarea maștii in spațiile deschise neaglomerate este un aspect, o situație in care riscul de transmitere este redus și probabil aceasta va fi una dintre primele…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat miercuri, intr-un interviu la Europa FM, ca Guvernul ar urma sa propuna sa se renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate. Ioana Mihaila a declarat ca Romania se afla pe o panta descendenta a valului 3, insa…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a afirmat, miercuri, la Europa FM, ca autoritațile iau in calcul eliminarea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate, informeaza Digi 24 . Ioana Mihaila a precizat ca la masca nu se va renunța la evenimentele sportive sau in stațiile…

- Intrebata despre raportul privind decesele cauzate de Covid-19, Ioana Mihaila s-a referit doar la cel preliminar, care deja a fost prezentat, spunand ca acesta arata ca raportarea in diversele baze de date nu a dat rezultate similare.Referitor la informațiile aparute in presa, conform carora ar fi vorba…

- In acest sens, directorul medical pentru Anglia, Chris Whitty, analizeaza studii care vizeaza doua optiuni. Primul studiu vizeaza vaccinuri special modificate pentru a combate noile variante ale Sars-Cov-2, iar al doilea va consta in administrarea celei de-a treia doze pentru versiunile actuale ale…