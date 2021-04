Guvernul analizează în ședința de mâine proiectul de lege 5G In ședința de Guvern de maine, 14 aprilie 2021, va intra pe ordinea de zi și proiectul de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național si conditiile implementarii rețelelor 5G. Adica „legea 5G”, cea care este așteptata de aproape doi ani pentru a putea demara pregatirile pentru licitația pentru un nou spectru de frecvența de telecomunicații, spectru ce ar urma sa fie folosit pentru implementarea comunicațiilor in standard 5G. Legea ratifica totodata memorandumul incheiat de Romania și SUA, prin care se cereau reguli de securitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

