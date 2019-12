Guvernul analizeaza astazi amendamentele depuse de partide la Legea bugetului si OUG 114

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul analizeaza, in ședința de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa iși angajeze raspunderea in fața Parlamentului, respectiv pe bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale și modificarile la OUG 114.

- Potrivit anuntului facut de Guvern, primul punct al ordinii de zi este analiza amendamentelor pe care parlamentarii le-au depus la cele trei legi pe care Guvernul urmeaza sa-si angajeze raspunderea. Este vorba despre Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020, Proiectul Legii bugetului asigurarilor…

- Guvernul va analiza, in ședința de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului, respectiv pe bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale și modificarile la OUG 114, informeaza Mediafax.Potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, ca Guvernul iși va asuma raspunderea pe Legea bugetului de stat, Legea asigurarilor sociale de stat și pe modificarea OUG 114. Șeful Executivului a subliniat ca o dezbatere in Parlament ar genera intarzierea bugetului.Insa, Consiliul Fiscal face…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca a luat decizia angajarii raspunderii pentru 3 proiecte de lege: legea bugetului de stat, legea bugetului asigurarilor sociale de stat si legea de corectare a OUG 114. „Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pentru…

- Eugen Teodorovici a declarat ca, in cazul in care Guvernul iși va asuma raspunderea pe Legea bugetului de stat pe anul 2020, atunci PSD va sesiza CCR. Ministrul de Finanțe a adaugat ca partidul nu se teme sa depuna o moțiune de cenzura, daca Executivul are o astfel de acțiune, conform Mediafax. „Categoric,…

- Guvernul a operat o serie de modificari în proiectul bugetului pentru anul 2020. Astfel, în documentul aprobat saptamâna trecuta de Executiv, lipsește noțiunea de ”preț minim de referința” (PMR) pentru un pachet de țigari, introdus la finalul anului 2016, scrie InfoMarket.…

- Premierul Ludovic Orban, lider al PNL, a declarat ca la intalnirea cu Dan Barna, președinte al USR, de la Palatul Parlamentului, a discutat despre colaborarea PNL-USR la nivel parlamentar, in special pe legea bugetului de stat. Printre subiectele de discuții s-a numarat și legea privind alegerea…