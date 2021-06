Guvernul american prezintă un plan naţional împotriva terorismului intern Guvernul american a prezentat marti o strategie nationala pentru a lupta impotriva terorismului intern, devenit una dintre prioritatile presedintelui Joe Biden dupa mai multe atentate cu caracter rasist in ultimii ani si dupa asaltul asupra Congresului in ianuarie, relateaza AFP si Reuters.



Extremistii violenti "sunt o mare amenintare pentru tara in 2021", a declarat presei o inalta responsabila a administratiei, sub protectia anonimatului.



Cele mai 'mortale' amenintari sunt, in opinia sa, sustinatorii ideii de suprematie a albilor si membri militiilor anti-guvern.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a prezentat astazi o strategie nationala de lupta impotriva terorismului intern, una dintre prioritatile presedintelui Joe Biden, dupa mai multe atentate cu caracter rasist si dupa asaltul asupra Congresului, in ianuarie, relateaza AFP si Reuters.

- Guvernul american a prezentat marti o strategie nationala pentru a lupta impotriva terorismului intern, devenit una dintre prioritatile presedintelui Joe Biden dupa mai multe atentate cu caracter rasist in ultimii ani si dupa asaltul asupra Congresului in ianuarie, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Administratia presedintelui american, Joe Biden, a facut public joi un mesaj al Consiliului Securitatii Nationale, care indeamna agentiile guvernamentale sa-si intensifice lupta impotriva coruptiei si sa elaboreze un raport cu recomandari pentru tragerea la raspundere a "actorilor" corupti, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a adoptat o pozitie ferma fata de China in primul sau discurs intr-o sesiune comuna a Congresului, promitand sa mentina o prezenta militara a SUA in regiunea indo-pacifica, relateaza Reuters. Intr-un discurs in mare parte concentrat pe dosarele interne ale…

- Guvernul american al lui Joe Biden a ridicat vineri sancțiunile împotriva judecatorilor și a personalului Curții Penale Internaționale (CPI) impuse de Donald Trump, potrivit AFP.Ministrul american de externe, Antony Blinken, a declarat ca Statele Unite au continuat sa se opuna dorinței…

- Administratia americana a presedintelui Joe Biden le ofera palestinienilor un ajutor de 15 milioane de dolari in lupta impotriva COVID-19 in Cisiordania si Fasia Gaza, a transmis joi Departamentul de Stat intr-un comunicat, potrivit Reuters. Fondurile, care vin de la Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca va impiedica China sa depaseasca Statele Unite pentru a deveni cea mai puternica tara din lume, promitand sa investeasca masiv pentru a se asigura ca America va prevala in aceasta rivalitate care opune cele mai mari doua economii ale lumii, informeaza…

- Islanda iși deschide de maine granitele pentru toti cei care sa o viziteze, insa cu condiția ca turiștii sa fie vaccinați anti-COVID-19. Turiștii nu trebuie sa fie testați pentru COVID și nici sa stea in carantina, iar decizia a fost luata in speranta ca un numar mai mare de vizitatori va contribui…