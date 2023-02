Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul apararii din SUA, Lloyd Austin, si ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, au discutat telefonic despre "prioritati", inclusiv chestiuni privind apararea antiaeriana si artilerie, in ajunul a doua reuniuni pe care aliatii Kievului le vor avea la Bruxelles, au anuntat cele doua…

- SpaceX ar trebui sa-si aleaga tabara - Ucraina sau Rusia, a declarat joi Mihailo Podoliak, consilier al presedintelui Zelenski, dupa ce compania lui Elon Musk a anuntat ca a limitat utilizarea dispozitivelor de internet Starlink furnizate Kievului, astfel incat acestea sa nu mai poata fi folosite…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit duminica in Egipt, prima etapa a unui turneu de trei zile in Orientul Mijlociu care are loc intr-un moment de escaladare a violentelor intre israelieni si palestinieni si care are pe agenda de asemenea situatia din Iran si din Ucraina, relateaza…

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, marti, ca sprijinul pe care Washingtonul l-a acordat Kievului a evoluat pe parcursul razboiului, intrucat Statele Unite sunt hotarate sa ofere Ucrainei "ceea ce are nevoie pentru a reusi pe campul de lupta", transmite CNN.

Twitter Inc a facut noi reduceri de personal in echipa care se ocupa de moderarea globala a conținutului și in unitatea legata de discursul instigator la ura și harțuire, anunța Reuters, care citeaza Bloomberg News, potrivit Mediafax.

Miliardarul american promisese in septembrie sa desfasoare reteaua de sateliti Starlink in Iran, intr-un context in care autoritatile iraniene restrictioneaza tot mai mult accesul la internet, anunța AFP, citat de Agerpres.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va anunta marti, la Bucuresti, un ajutor pentru restabilirea capacitatii de transport a energiei electrice in Ucraina, care se confrunta cu atacuri rusesti ce vizeaza reteaua energetica a tarii, a declarat un oficial de rang inalt al Departamentului de Stat,…

Germania a declarat vineri ca discuta cu aliații cererea Poloniei de a trimite unitați germane de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, dupa ce șeful NATO a sugerat ca alianța militara ar putea sa nu se opuna unei astfel de acțiuni, scrie Reuters, informeaza Mediafax.