Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat sambata dimineata devreme, cu o mica majoritate de voturi, planul in valoare de 1900 miliarde de dolari al administratiei presedintelui democrat Joe Biden pentru redresarea post-COVID, scrie Agerpres . Proiectul de lege a fost adoptat cu 219 voturi pentru si 212 impotriva, dupa o indelungata dezbatere in care alesii republicani au denuntat masuri pe care le considera prea costisitoare si prost gandite. Textul a fost apoi transmis Senatului, unde democratii pregatesc…