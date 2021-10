Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti si miercuri, la Brdo (Slovenia), la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul UE-Balcanii de Vest. Situatia din Afganistan, acordul de securitate dintre SUA, Marea Britanie si Australia si relatiile dintre Uniunea Europeana si China se afla…

- Președintele Emmanuel Macron a avut o discuție telefonica, miercuri, cu liderul SUA, Joe Biden. Cei doi au discutat despre scandalul submarinelor, in care sunt implicate și Marea Britanie cu Australia. Macron a decis sa iși trimita inapoi ambasadorul la Washington saptamana viitoare, dupa ce Biden a…

- Ieri,Franta a dezmintit „oficial” informatiile aparute anterior in cotidianul britanic The Telegraph potrivit carora ea ar intentiona sa ofere Uniunii Europene locul sau de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. ‘Dezmintim oficial. Locul nostru…

- Franta a anulat o intilnire intre ministrul Fortelor Armate Florence Parly si omologul sau britanic, planificata pentru aceasta saptamina, dupa ce Australia a renuntat o comanda pentru submarine franceze in favoarea unui acord cu Washingtonul si Londra, au declarat doua surse familiare situatiei, potrivit…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a subliniat duminica "imensa importanta" a relatiei dintre Marea Britanie si Franta si dragostea "de nezdruncinat" a Londrei pentru Paris, in fata furiei franceze dupa anuntul unui parteneriat strategic intre Washington, Canberra si Londra, noteaza AFP. …

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a vorbit sambata despre criza grava provocata de „torpilarea” unui urias contract de submarine franceze pentru Canberra, denuntand o “minciuna, o duplicitate, o pierdere majora a increderii” si “un dispret” din partea aliatilor Frantei. Potrivit AFP, intrebat…

- Uniunea Europeana 'nu a fost informata' despre pactul de securitate pentru zona indo-pacifica incheiat intre Statele Unite, Marea Britanie si Australia, si 'va analiza repercusiunile acestuia', au declarat joi doi dintre purtatorii de cuvant de la Bruxelles, transmite AFP. …

- In prezent, Polestar are un portofoliu format din doua modele și este prezent pe piețe precum Statele Unite, China, Canada, Belgia, Germania, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Norvegia și Elveția. Oficialii producatorului suedez au anunțat deja ca urmeaza și altele, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Australia,…