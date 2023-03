Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a cerut companiei-mama a TikTok, grupul chinez ByteDance, sa-si vanda actiunile de la aceasta aplicatie populara, in caz contrar aceasta urmand sa fie interzisa in SUA, dezvaluie un articol publicat de Wall Street Journal.

- Un tanar cu doar 1 an de cand și-a luat permisul s-a laudat pe rețeaua de socializare ca atinge viteza de peste 200 de kilometri la ora, imediat ce trece de un echipaj de poliție. Polițiștii s-au autosesizat insa, de pe TikTok, l-au identificat pe șofer și l-au amendat. Șoferul de 19 ani se filmase…

- The European Commission has banned staff from using the Chinese social media app TikTok over security concerns, in the latest example of growing strains between Beijing and the West, according to Politico. Western governments are increasingly alarmed by evidence that Chinese technology companies assist…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobata o hotarare de guvern pentru reabilitarea si eventual constructii noi pentru cladirile care au fost afectate de cutremure in judetul Gorj. Este vorba de suma de 51 de milioane de lei, alocata la 5 unitati administrative,…

- O fata de 12 ani din Argentina a murit dupa ce a raspuns unei provocarii „blackout challenge” de pe TikTok. Matusa ei crede ca de vina ar fi colegii fetei, care au incurajat-o sa recurga la gestul fatal. Milagros Soto, din orașul Capitan Bermudez, Argentina, si-a pierdut viata pe 13 ianunarie pentru…

- Criza angajaților din domeniul sanatații cu care se confrunta sistemele de sanatate ale tarilor europene este o „bomba cu ceas”, a avertizat miercuri un responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care indeamna statele europene sa investeasca in personalul sanitar. „Criza provocata de numarul…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta prin care se elimina obligatia clientilor casnici care au mai multe locuri de consum de a depune declaratii privind locul de consum la care beneficiaza de pret plafonat la energie, transmite Agerpres. In nota de fundamentare…