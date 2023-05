Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Educația au anunțat, joi, dupa o noua runda de negocieri ca decizia privind incheierea grevei va fi luata doar cand Guvernul va veni cu o hotarare foarte clara, cu "un raspuns clar la solicitarile noastre".Dupa apelul lansat de premierul Nicolae CIuca, de a avea rabdare inca o luna…

- Peste 150 de sindicalisti ai Federatiei Sanitas picheteaza marti Ministerul Sanatatii, principalele revendicari fiind implementarea Legii unice a salarizarii pentru sistemul bugetar in integralitate, plata sporului la nivelul anului 2023, majorarea indemnizatiei de hrana la nivelul de 40 de lei pe zi,…

- Dupa greva celor din Educație, ar putea urma o acțiune de protest identica și din partea sindicatelor din Sanatate. Sindicaliștii din Sanatate picheteaza marti Ministerului Sanatatii, in data de 8 iunie va avea loc o greva de avertisment cu intreruperea activitatii timp de doua ore iar greva generala…

- Lucratorii din Sanatate vor declanșa pe 27 iunie o greva de avertisment, iar pe 1 iulie vor declanșa greva generala, a anunțat Federatia Solidaritatea Sanitara, joi, 18 mai.Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitara” a decis declanșarea acțiunilor de protest, conform urmatorului calendar:8…

- Reprezentanții sindicatelor din educație au transmis miercuri, 17 mai, ca ramane in vigoare organizarea grevei generale. Anunțul vine in urma discuțiilor pe care le-au avut... The post Discuțiile din Educație au eșuat. Sindicaliștii anunța greva generala de luni appeared first on Special Arad · ultimele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind completarea art. 38 din Legea 217/2003, precum si modificarea Legii 61/1993, in sensul instituirii posibilitatii incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul spre crestere si educare,…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” avertizeaza public Guvernul ca introducerea impozitarii progresive va afecta in mod negativ dorinta medicilor de a participa la efectuarea garzilor din afara normei de baza, consecinta directa fiind punerea in pericol a asigurarii acestui serviciu public, conform news.ro.„Analizand…

- ”Consiliul National al Federatiei SANITAS intrunit, joi 20 aprilie 2023, a analizat nivelul de nemultumire al salariatilor din Sanatate si Asistenta sociala si problemele cu care se confrunta cele doua sisteme, constatand tergiversarea nejustificata a unor solutii satisfacatoare pentru membrii nostri…