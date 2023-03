Guvernul amână scăderea tarifelor RCA: se caută noi variante de lucru Proiectul de Hotarare de Guvern privind scaderea tarifelor RCA, aflat pe agenda sedintei de Guvern, a fost amanat pentru a fi analizate cele mai bune optiuni, a anuntat miercuri Executivul, informeaza News.ro. Ministerul Finantelor a lansat luni in dezbatere publica proiectul Hotararii de Guvern, iar seful ASF urma sa faca o prezentare in sedinta de Guvern privind aceasta reglementare. Este a doua oara cand Guvernul nu ia o decizie pe plafonarea preturilor la RCA. Documentul, intr-o alta varianta, a fost retras vinerea trecuta din sedinta de Guvern, pentru a se reveni asupra unor prevederi. Purtatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este a doua oara cand Guvernul nu ia o decizie pe plafonarea preturilor la RCA. Documentul, intr-o alta varianta, a fost retras vinerea trecuta din sedinta de Guvern, pentru a se reveni asupra unor prevederi. Purtatorul de cuvant al ASF, Daniel Apostol, a explicat vineri de ce a fost retras proiectul…

- Premierul spune ca Guvernul va analiza toate variantele pentru redresarea pieței de asigurari din Romania, deși plafonarea a fost respinsa. Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca Guvernul va analiza proiectul de hotarare care vizeaza „stabilizarea” pietei asigurarilor. „In momentul de fata,…

- Proiectul de Hotarare de Guvern privind limitarea tarifelor RCA, aflat pe agenda sedintei de Guvern, a fost amanat pentru a fi analizate cele mai bune optiuni, a anuntat miercuri Executivul, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, vineri, cand va fi aprobat proiectul privind plafonarea tarifelor RCA, dupa ce acesta nu a ajuns pe ordinea de zi a ședinței de guvern, fiind retras de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). “Pe ordinea de zi mai era Hotararea de Guvern privind plafonarea prețurilor…

- Reprezentantii Guvernului au anuntat ca proiectul de plafonare a pretului RCA pregatit la propunerea Autoritatii de Supraveghere Financiara nu se afla pe ordinea de zi a sedintei de vineri a Executivului intrucat a fost retras de ASF. Daniel Apostol a fost intrebat, vineri, la Prima News, de ce a fost…

- Executivul a retras de pe ordinea de zi a ședinței de vineri, 24 martie, proiectul de Hotarare care prevedea plafonarea tarifelor RCA la nivelul din martie 2022, in contextul ieșirii de pe piața a Euroins Romania. Proiectul de plafonare a tarifelor RCA pe sase luni elaborat de Autoritatea de Supraveghere…

- Asiguratorii RCA vor emite, pentru sase luni, polite la tarifele de prima practicate in 1 martie 2022, prevede proiectul de hotarare de guvern pe care Ministerul Finantelor l-a postat, ieri, pe site-ul propriu, in transparenta decizionala, proiect ce ar urma sa fie aprobat de Guvern in sedinta de maine,…

- Ministerul Finantelor a publicat miercuri, 22 martie, proiectul de hotarare de guvern care stabileste plafonarea temporara a tarifelor asigurarilor auto obligatorii (RCA) la nivelul maxim al tarifelor de la 1 martie 2022. Daca va fi aprobata, plafonarea va fi valabila timp de 6 luni și se va aplica…