Injumatațirea accizei la carburanți, ceruta de PSD, nu se va mai aplica, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale. Aceasta masura nu doar ca ar incalca legislația europeana, care prevede un nivel minim al accizei, ci ar putea fi și ineficienta din cauza fluctuațiilor de pe piața petrolului, provocate de invazia Rusiei in Ucraina. Reamintim ca insuși ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat aceasta masura, argumentand ca va duce la o ieftinire cu 1,2 lei a litrului de carburant. In schimb, in ceea ce privește masurile legate de facturile la energie, noua ordonanța de urgența va prevedea…