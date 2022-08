Guvernul amână majorarea salariilor bugetarilor. Prevederile discriminatorii care au creat nemulțumiri Guvernul a retras ordonanța care prevedea majorarea salariilor angajaților de la stat și sporuri suplimentare pentru unele categorii. Ordonanța prevedea majorarea salariilor bugetarilor care nu se afla pe grila din 2022, la nivelul maxim salarial prevazut de legea salarizarii. Mai exact, aceștia ar mai fi primit o diferența de un sfert din cat le mai lipsea pana la nivelul din 2022 al salarizarii. Actul normativ prevedea insa și sporuri suplimentare pentru unii angajați din ministere și pentru cei care lucrau cu fonduri europene, masura care a creat nemulțumiri. Cei care nu ar fi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

