Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a introdus, pe ordinea de zi a sedintei de joi, un proiect de ordonanta de urgenta prin care se proroga pana la 1 august termenul de intrare in vigoare a Legii privind dublarea alocatiei pentru...

- Executivul ar putea adopta, in ședința de joi, ordonanța de urgența care va amana termenul intrarii in vigoare a legii privind dublarea alocațiilor pentru copii, promulgata de președintele Klaus Iohannis, au declarat surse guvernamentale, pentru MEDIAFAX.Vicepremierul Raluca Turcan a declarat,…

- Cresterea alocatiilor pentru copii nu se poate face peste noapte, deoarece nu sunt fonduri prevazute in buget, astfel ca cel mai probabil masura va putea fi implementata dupa rectificarea bugetara din luna iulie 2020, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi amanat. ”Pozitia presedintelui este fireasca. A spus ca intentia domniei sale este acea de a promulga legea.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ludovic Orban se declara impotriva deciziei luate de Camera Deputaților, prin care alocațiile pentru copii au fost dublate. Premierul a criticat, miercuri seara, la Digi 24, și majorarile salariale ale profesorilor, insa nu a spus nimic despre majorarile pe care peste 110.000 de angajați din MAI…

- Deputatul Partidului Forța Naționala, Alexandru Baișanu, a criticat dur intenția liberalilor de a amana adoptarea legii pentru dublarea alocațiilor pentru copii. Intr-o intervenția in Camera Deputaților, in ședința in care s-a supus la vot adoptarea acestei legi, Alexandru Baișanu, a spus ca una susțineau…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Partidul Social Democrat a stat trei ani la guvernare si putea sa majoreze alocatiile pentru copii in aceasta perioada. El a comentat anuntul facut joi de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, conform caruia social democratii vor depune un amendament…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca PSD va depune un proiect de lege in Parlament, pentru modificarea Legii bugetului, in așa fel incat sa se ajunga la dublarea alocațiilor pentru copii. Ciolacu arata ca și PNL a facut la fel, anul trecut, la dezbaterile pe buget și tocmai…