Guvernul alocă peste 84 de milioane de lei pentru 12 aeroporturi regionale Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca Guvernul a aprobat, marti, acordarea de sprijin financiar pentru aeroporturile regionale aflate in subordinea unor consilii judetene si a caror activitate a fost afectata pe fondul crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19. Conform actului normativ aprobat marti dupa amiaza, peste 84 de milioane de lei au fost alocate de Guvern pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale pentru care Consiliile Judetene au calitatea de autoritate publica tutelara. “Executivul a aprobat, in sedinta de astazi (marti – n.r.), printr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Prime Minister Nicolae Ciuca announced that during the Government session on Tuesday a financial aid will be given to 12 regional airports in the country, which were affected by the pandemic period, agerpres reports. "Air transportation was the most affected during this period of crisis. That is…

