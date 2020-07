Guvernul aloca peste 350 milioane de lei pentru judetele afectate de inundatii

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat alocarea a 353 de milioane de lei pentru sprijinul a 495 de unitati administrativ-teritoriale din 14 judete afectate de inundatii si alte calamitati in acest an, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „Un alt proiect de hotarare de guvern adoptat in aceasta sedinta…

- "Ne confruntam cu o serie de inundații severe care au afectat viața a mii de romani. In plina criza sanitara avem și o alta situație grava cu consecințe pe termen lung. Vreau sa transmit un mesaj de solidaritate pentru cei afectați. Autoritațile depun eforturi pentru a-i ajuta pe cei afectați…

- Ziarul Unirea ALERTA hidrologica: Cod PORTOCALIU de inundații in Alba și alte județe din țara, pana joi, ora 12.00 Departamentul pentru Situații de Urgența a emis, luni dupa masa, o avertizare cod portocaliu valabila pentru județul Alba și mai multe județe din Romania, in intervalul: 22 Iun 12:00 –…

- Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.117 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 28 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.791 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.629 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 23 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.857 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica: 1. Alba 288 2. Arad 695 3. Arges 232 4. Bacau 486 5. Bihor 546 6. Bistrita-Nasaud…