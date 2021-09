Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat miercuri ca bugetul Ministerului Sanatatii va fi suplimentat cu 386 de milioane de lei, inclusiv in vederea achizitionarii de medicamente precum Remdesivir si Tocilizumab, necesare in tratamentul anti-COVID, dar si pentru anticorpi monoclonali. ‘Am aprobat, prin…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat miercuri ca bugetul Ministerului Sanatatii va fi suplimentat cu 386 de milioane de lei, inclusiv in vederea achizitionarii de medicamente precum Remdesivir si Tocilizumab, necesare in tratamentul anti-COVID, dar si pentru anticorpi monoclonali. „Am aprobat, prin…

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de miercuri, suma de 460 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru cheltuieli cu medicamente si pregatirea paturilor ATI necesare in gestionarea pandemiei de COVID-19, a anuntat premierul Florin Citu. El a prezentat acest proiect in cadrul sedintei Biroului…

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de miercuri, suma de 460 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru cheltuieli cu medicamente si pregatirea paturilor ATI necesare in gestionarea pandemiei de COVID-19, a anuntat premierul Florin Citu. El a prezentat acest proiect in cadrul sedintei Biroului…

- Guvernul urmeaza sa aloce Ministerului Sanatatii, miercuri, 460 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru cheltuieli cu medicamente si pregatirea paturilor ATI necesare in gestionarea pandemiei de COVID-19, a anuntat premierul Florin Citu.

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca premierul nu a mai dat din luna mai bani Ministerului Sanatații pentru plata personalului din centrele de vaccinare. In replica, Florin Cițu spune ca, de fiecare data cand Ministerul Sanatații a cerut bani, a primit, informeaza Hotnews . „Va mai…

- Intrebat ce masuri are in vedere Guvernul, Cițu a raspuns:"Aceleasi masuri pe care le-am avut si pentru valul unu, doi, trei, in plus avem vaccin. (...) Desi in spatiul public se spunea ca nu o ducem bine, am iesit din aceste valuri mult mai bine decat celelalte tari, fara sa inchidem economia. Va asigur…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, o hotarare pentru a dona vaccin anti-COVID in mai multe tari: Tunisia, Republica Araba Egipt, Albania si Vietnam, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. ‘Am aprobat si o hotarare de guvern astazi pentru a dona vaccinuri in mai multe tari: Tunisia, Republica Araba…