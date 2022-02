Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, luni, noi masuri in sprijinul comunitatilor locale pentru reducerea efectelor crizei energetice, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Un alt punct important pe ordinea de zi il reprezinta sprijinul pe care-l alocam comunitatilor locale pentru reducerea efectelor crizei energetice.…

- Pachet de masuri pentru diminuarea efectelor crizei energetice Adrian Câciu. Foto: https://www.facebook.com/A.Caciu Guvernul va anunța, în scurt timp, un pachet de masuri pentru diminuarea efectelor crizei energetice, pe care o traversam, afirma ministrul de finanțe Adrian…

- La inițiativa Uniunii Generale a Industriașilor din Romania, Curierul Național continua seria articolelor informative despre soluțiile propuse de partenerii sociali reprezentativi la nivel național, in cadrul Comitetului Interministerial in domeniul energiei, structura aflata in coordonarea directa…

- Cu ocazia intalnirii a fost discutata componenta economica a Parteneriatului Strategic dintre Republica Franceza și Romania și importanța acesteia in dezvoltarea relațiilor bilaterale. Participanții au analizat prioritațile economice ale țarii - infrastructura, investițiile in capacitați energetice,…

- Reprezentanții Guvernului au luat act de aspectele semnalate de furnizorii și distribuitorii de energie cu privire la efectele crizei asupra situației financiare a acestora. In cadrul dialogului deschis cu reprezentanții pieței energetice, Guvernul iși exprima disponibilitatea pentru identificarea celor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Guvernul va lua o serie de masuri pentru facturi prin OUG. El a declarat ca la consumatori se va percepe un preț de 0,68 bani/kw ora la factura de curent electric. “Am reusit sa ajungem la un acord astfel incat la energie plafonul sa scada de la 1 leu la 0,8 lei/kW.…

- HOTARARE privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19Guvernul a aprobat Hotararea privind prelungirea cu 30 de zile a starii…

- Executivul urmeaza sa aprobe Ordonanta de Urgenta privind formularul digital de intrare in Romania, a declarat miercuri prim-ministru Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei de guvern. Conform proiectului de OUG, incepand cu data de 20 decembrie, persoanele care intra in Romania trebuie sa completeze formularul…