Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o Hotarare prin care se aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului pentru decontarea cheltuielilor cetatenilor care gazduiesc refugiati din Ucraina. In baza unei Ordonante de Urgenta a Executivului, cetatenii romani pot deconta sume in valoare de 20 de lei pe zi pentru hrana, pentru fiecare persoana gazduita si 50 de lei pe zi pentru cazare. „Prin Hotarare de Guvern, astazi, am stabilit ca din Fondul de rezerva al Guvernului sa alocam 45 de milioane de lei, astfel incat in perioada urmatoare cetatenii romani care gazduiesc cetatenii…