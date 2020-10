Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru achiziția de Remdesivir, medicamentul folosit in tratamentul pacienților cu Covid, prin contractul incheiat la nivelul Uniunii Europene cu compania Gilead, potrivit g4media.ro. ,,In scopul asigurarii accesului egal la acest medicament al tuturor paciențlor…

- Guvernul Romaniei a aprobat alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatații. 65 de milioane de lei vor fi cheltuiți pentru achiziționarea medicamentului Veklury (Remdesivir).Astfel, instituției conduse de Nelu Tataru i s-a alocat, suplimentar, suma…

- Guvernul liberal a suplimentat bugetul Ministerului Sanatații cu 570 de milioane, iar cea mai mare parte din suma va fi utilizata pentru derularea unor activitați prioritare din cadrul programelor naționale de sanatate, printre care care testarea prin metoda RT-PCR, realizarea activitatilor de limitare…

- Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Sanatatii cu 570 de milioane, iar cea mai mare suma – 400.000 mii lei – va fi utilizata pentru derularea unor activitati prioritare din cadrul programelor nationale de sanatate, printre care testarea prin metoda RT-PCR, realizarea activitatilor…

- Executivul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cu suma de 505 milioane de lei pentru implementarea programelor nationale de sanatate publica finantate din bugetul MS si cu suma de 65 milioane de lei…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…

- Peste 16 milioane de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, intre care mai mult de jumatate in SUA, in America Latina si in Caraibe, potrivit unui bilant realizat de AFP, pe baza unor surse oficiale duminica la 05:10 GMT disponibile și aici. La nivel…