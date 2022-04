Guvernul aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru ca persoanele care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de cazare si masa. Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de masa si cazare. […] The post Guvernul aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru decontarea cheltuielilor de cazare si masa pentru refugiații din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .