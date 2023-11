Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a transmis Guvernului ca nu mai are fonduri suficiente pentru decontarea serviciilor medicale acordate in unitațile sanitare cu paturi pana la finele anului. Astfel, are nevoie urgenta de 200 de milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile bolnavilor. Aceasta…

- Hotarare de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei.Hotarare de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Mai multe ministere nu mai au bani pentru plata salariilor, facturilor, pentru anumite proiecte de investiții ori activitați culturale și solicita Guvernului alocarea de urgența a sute de milioane de lei din Fondul de rezerva, potrivit mai multor acte normative aflate joi pe masa Executivului.

- „Astazi alocam 50 milioane lei, din Fondul de rezerva, pentru toti cei peste 2.000 de angajati de la Complexul energetic Hunedoara, sa isi primeasca salariile. Le-am promis asta, sambata, oamenilor de acolo si ne tinem de cuvant. Practic construim o companie energetica noua, Complexul energetic Valea…

- Executivul a aprobat luni alocarea de la Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului a sumei de 930 milioane lei pentru continuarea finantarii unor proiecte europene sau investitii in infrastructura, dar si pentru activitati sportive. Este vorba de 500 de milioane de lei din fondul de rezerva,…

- Executivul a adoptat, luni la propunerea Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, o hotarare pentru alocarea sumei de 500 de milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe acest an, pentru continuitatea derularii unor programe…

- Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 110 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor din lunile mai si iunie privind cazarea si hrana refugiatilor ucraineni, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Guvernul a alocat astazi suma de 110 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor…