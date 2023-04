Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur pe piata asigurarilor din Romania. ASF a lasat Euroins, cel mai mare jucator din domeniul politelor auto obligatorii, fara autorizatie și va cere intrarea in faliment a societatii.

- Zapada abundenta din urma cu cațiva ani nu le-a pus la pamant. Acum, cutremurele din Gorj le-au „scuturat” bine. Sub scuza ca nu sunt bani, și nu da nici Guvernul, cele 11 blocuri de colonie din orașul Aninoasa au ramas la „bunavoința” intemperiilor și anilor. Cei care locuiesc aici sunt, in marea lor…

- Este alerta la Aninoasa, in județul Hunedoara, unde trebuie evacuate de urgența cateva sute de persoane care locuiesc in cladiri șubrezite, dupa cutremurele care au avut loc in Oltenia in ultima perioada.

- Guvernul a aprobat, miercuri, hotararea privind alocarea a 51,47 milioane de lei pentru reabilitarea a 16 unitati de invatamant afectate de cutremur in judetul Gorj, a anuntat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobata o hotarare de guvern pentru reabilitarea si eventual constructii noi pentru cladirile care au fost afectate de cutremure in judetul Gorj. Este vorba de suma de 51 de milioane de lei, alocata la 5 unitati administrative,…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri, 15 februarie, restituirea contribuțiilor de asigurari sociale de sanatate reținute ilegal in 2022 pentru pensiile de peste 4.000 de lei. Conform purtatorului de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, procesul de restituire va avea loc intr-un interval asemanator…

- Bilanț cutremurator in Turcia și Siria. Au trecut mai bine de 72 de ore de cand a avut loc primul cutremur devastator care a lovit cele doua țari și, pe masura ce timpul trece, șansele de a gasi supraviețuitori sub daramaturi scad dramatic. Peste 15.000 de oameni și-au pierdut viața in seismele din…

- Peste 13 milioane de persoane din Turcia au fost afectate de puternicele cutremure, cu magnitudinei 7,7 și 7,6, care au lovit luni regiunea de frontiera turco-siriana, estimeaza Guvernul de la Ankara.