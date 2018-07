Guvernul alocă 10 milioane de lei pentru realizarea unui sistem de supraveghere video în vederea Summitului UE de la Sibiu Executivul a adoptat, in sedinta de marti, alocarea a 10 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru realizarea unui sistem de supraveghere video in vederea Summitului UE de la Sibiu.



"In sedinta de guvern de azi a fost aprobata alocarea sumei de 10 milioane de lei pentru municipiul Sibiu din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru finantarea investitiei 'Sistem de supraveghere video in municipiul Sibiu'. Este vorba despre o investitie necesara pentru desfasurarea in bune conditii a Summitului UE de pe 9 mai 2019, eveniment… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

