Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, marti, scoaterea unor materiale de constructie din rezervele statului pentru a ajuta mai multe familii din judetul Brasov afectate de un puternic incendiu. Sase familii, in total 17 persoane, au fost afectate. In vederea continuarii procesului de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, marti, scoaterea unor materiale de constructie din rezervele statului pentru a ajuta mai multe familii din judetul Brasov afectate de un puternic incendiu. Sase familii, in total 17 persoane, au fost afectate, potrivit news.ro.”In vederea continuarii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) convocat de prim-ministrul Nicolae Ciuca, marti, in sistem hibrid, a decis scoaterea de la rezervele de stat a necesarului de materiale de constructii pentru continuarea refacerii unor imobile afectate de incendiul care a avut loc, pe 17 ianuarie,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a dispus, sambata, decretarea starii de alerta in judetul. Prefectul Nicușor Halici spune ca astfel de ninsori abundente nu au mai avut loc din anul 2012. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a dispus, sambata, decretarea starii de alerta in judetul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a dispus, sambata, decretarea starii de alerta in judetul Vrancea, ca urmare a situatiei generate de fenomenele meteo periculoase. „Astazi, 28 ianuarie 2023, premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca a convocat in regim de urgenta, in format online, Comitetul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decretat, sambata, stare de alerta in județul Vrancea din cauza ninsorii și a viscolului. “In contextul situației generate de fenomenele meteo periculoase prognozate astazi, premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca a convocat in regim de urgența, in format…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a dispus, sambata, decretarea starii de alerta in judetul Vrancea, ca urmare a situatiei generate de fenomenele meteo periculoase."Astazi, 28 ianuarie 2023, premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca a convocat in regim de urgenta, in format online, Comitetul…

- Un barbat din localitatea Ozun, judetul Covasna, a intrat in coma, joi dupa-amiaza, dupa o lovitura la cap, in timp ce folosea circularul. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la Brasov, in urma unei interventii care a durat mai putin de o ora, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii…