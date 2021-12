Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va plati aproximativ 240 de milioane de euro pentru servicii de asistența tehnica necesara proiectelor din cadrul Planului Național de redresare și Reziliența (PNRR), estimeaza Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Romania va primi un total de 29,2 miliarde EUR, din care granturi…

- Comisia Europeana a transferat joi, 2 decembrie, Romaniei 1,8 miliarde de euro sub forma de prefinanțare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate țarii noastre in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR), fiind prima tranșa de bani prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Executivul anunta in comunicatul de presa ca pana la finalul anului, tara noastra va primi si imprumutul de prefinantare, in cuantum de 1,942 mld. euro. In plus, anul viitor tara noastra va primi o finantare de aproximativ 6,171 miliarde euro. Potrivit Guvernului, pentru anul 2021 si primul trimestru…

- Acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta intre Comisia Europeana (CE) si Romania, pentru disponibilizarea unei o prime transe, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, a fost parafat vineri de ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza ministerul de resort, intr-un comunicat…

- Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a semnat vineriacordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, au transmis sambata reprezentanții Ministerului Finanțelor. „Am facut un pas important pentru…

- Banii din Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR), un avans de 3,9 miliarde de euro, vor veni in luna decembrie, a anuntat, miercuri, Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Investitiilor si Proiectelor Europene. "Banii din PNRR vor veni in luna…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi primele doua documente pentru demararea Programului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. E vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Finantelor sa semneze Acordul privind…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Finantelor sa semneze Acordul privind contributia financiara nerambursabila si Acordul de imprumut dintre Comisia Europeana si Romania."Prin…