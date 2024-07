Guvernul adoptă Strategia Națională în domeniul Inteligenței Artificiale DOCUMENT Guvernul va adopta azi un proiect de hotarare pentru aprobarea Strategiei Naționale in domeniul Inteligenței Artificiale 2024-2027. Strategia naționala in domeniul inteligenței artificiale (SN-IA) are obiectivul de contribui la strategia Romaniei privind adoptarea tehnologiilor digitale in economie și societate in condiții de respectare a drepturilor omului și de promovare a excelenței și increderii in […] The post Guvernul adopta Strategia Naționala in domeniul Inteligenței Artificiale DOCUMENT appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul analizeaza și Strategia Naționala in domeniul Inteligenței Artificiale In sedinta de Guvern de astazi va fi discutat, in prima lectura, un proiect de ordonanța de urgența pentru stabilirea unor masuri in domeniul sigurantei rutiere. Guvernul va modifica ordonanta referitoare la testele antidrog,…

- Guvernul adopta in ședința de azi un proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si funcționarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare. Nota de fundamentare a proiectului de hotarare prevede urmatoarele: 1. Numarul de posturi din structura organizatorica va fi de 182 posturi,…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, printr-o hotarare, Strategia Nationala in domeniul Inteligentei Artificiale 2024-2027. „Strategia Nationala in domeniul Inteligentei Artificiale (SN-IA) are obiectivul de contribui la strategia Romaniei privind adoptarea tehnologiilor digitale in economie si societate…

- Guvernul adopta in ședința de azi o Hotarare pentru aprobarea Strategiei naționale de reducere a riscurilor de dezastre 2024 – 2035. Strategia Naționala de Reducere a Riscurilor de Dezastre vizeaza schimbarea paradigmei in ceea ce privește managementul riscurilor de dezastre, prin crearea unui cadru…

- Guvernul va adopta in ședința de azi o Hotarare pentru modificarea și completarea Hotararii de Guvern nr. 1340/2001, privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat. In conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind…

- Guvernul a adoptat azi o ordonanța de urgența privind modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003. Modificarile introduse prin ordonanța de urgența aprobata vizeaza redeschiderea exploatarilor miniere neenergetice, continuarea activitaților miniere pentru societațile in insolvența și valorificarea…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, prin hotarare, Strategia Nationala pentru Tineret 2024-2027, potrivit hotnews.ro. “In concordanta cu cele 11 obiective ale Strategiei UE pentru tineret 2019 – 2027, Strategia Nationala pentru Tineret 2024 – 2027 acopera problematici diverse din domeniul educatiei,…

- Guvernul va adopta azi o Hotarare pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Educația Continua a Adulților 2024 – 2030. Romania inregistreaza un decalaj fața de țintele europene și naționale stabilite in domeniul participarii adulților la forme de educație continua, in ciuda progreselor inregistrate…