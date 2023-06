Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații pe surse din discuțiile purtate la guvern intre sindicatele din educație și executiv. Sindicaliștii din educație Sindicaliștii din educație spun, dupa ultimele negocieri cu reprezentanții Guvernului, ca noua oferta este o varianta imbunatațita și vor avea o „imagine clara” pana deseara…

- Profesorii din Romania sunt in greva generala, iar discuțiile cu Guvernul inca nu au ajuns la un numitor comun. Acum, intrebarea care se ridica este: anul scolar va fi inghetat din cauza grevei profesorilor? Ce se intampla cu examenele naționale pe care elevii trebuie sa le susțina. Va ingheța anul…

- Continua si astazi greva generala din invatamant, iar maine, in Bucuresti, este asteptat un miting de amploare al angajatilor din Educatie. Sindicalistii ameninta ca nu vor incheia mediile elevilor, daca Guvernul nu gaseste solutii la revendicarile lor. Evaluarea Nationala pentru clasa a VI-a, care…

- Președinta Consiliului Național al Elevilor (CNE), Miruna Croitoru, spune ca elevii iși doresc ca greva din Educație sa se incheie cat mai curand și spune ca, asemenea profesorilor, elevii iși pierd din ce in ce mai mult increderea in sistem.Este o situație care ne dezavantajeaza pe toți, susține…

- GREVA: Cine incheie mediile și ce se intampla cu examenele naționale. Sindicaliști: ”Ramane de vazut. Sa raspunda Guvernul” Ce se intampla cu incheierea anului școlar, cu examenele naționale și cu incheierea mediilor sunt intrebarile cheie ale elevilor, parinților și chiar ale profesorilor. Reprezentantii…

- ASTAZI| Profesorii intra in GREVA de avertisment, intre orele 11:00 și 13:00: Cursurile elevilor suspendate, examenele in pericol ASTAZI| Profesorii intra in GREVA de avertisment, intre orele 11:00 și 13:00: Cursurile elevilor suspendate, examenele in pericol Federațiile sindicale din Educație organizeaza,…

- Federatiile sindicale din Educatie organizeaza, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00, greva de avertisment si au anuntat ca in acest interval nu vor avea loc activitati cu elevii. Cadrele didactice trebuie, insa, sa fie in scoala, iar ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut apel ca elevii sa fie supravegheati.…