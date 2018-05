Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta un pachet de investitii strategice realizate prin parteneriat public-privat, urmand sa fie realizate, in acest fel, trei autostrazi, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de guvern. Anuntul premierului vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat ritmul…

- Guvernul susține ca va construi autostrazile București - Alexandria - Lugoj, Targu Neamt - Iasi - Ungheni si Ploiesti - Brasov - Rasnov, costurile urmand sa fie susținute de companii private și recuperate ulterior prin taxe de autostrada.

- Organizația Studenților Mediciniști din Cluj lanseaza ediția din acest an a proiectului ”Doneaza sânge! Fii erou!”, în perioadele 3-4 mai și 7-11 mai 2018. ”Doneaza sânge! Fii erou!” face parte din cea mai mare campanie…

- Opt zone metropolitane reprezinta jumatate din populatia Romaniei, furnizand 75% din veniturile fixe. Informatiile au fost facute publice de ambasadorul Ion Jinga in cadrul Segmentului de Integrare ECOSOC ‘Echilibrul dintre Dezvoltarea Infrastructurii și Sustenabilitate’. Reprezentantul Permanent al…

- Persoanele care vor sa se angajeze au la dispoziție peste 6.000 de poziții pe care multinaționalele le scot la concurs, atat pentru tineri fara experiența, cat și pentru specialiști cu vechime. Târgul de carieră Angajatori de Top, care se va defășura vineri și sâmbătă…

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- Accesul pacienților cu hepatita C la tratamentul fara interferon a fost simplificat și clarificat. Protocolul de prescriere a acestor tratamente acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018, a fost modificat…

- Producatorul roman de cosme­ti­ce Far­mec a inregistrat in ultimii trei ani o crestere de 36% a vanzarilor pe piata externa, pe fondul implementarii unor politici comerciale pentru partenerii straini, dezvoltarea de produse adaptate particularitatilor anumitor piete de desfacere, cat si a…