Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, de asemenea, tot printr-o ordonanta de urgenta, facem un pas important in ceea ce inseamna procesul de debirocratizare completa a inmatricularii autovehiculelor. Este, practic, un proiect - daca nu ma insel, al cincilea proiect - de digitalizare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne in…

- Soferii romani ar putea scapa de mai multe drumuri la institutiile statului, iar birocratia va fi redusa, avand in vedere ca Guvernul vrea sa reglementeze prin Ordonanța de urgența inmatricularea și radierea online a mașinilor.

- Guvernul vrea sa reglementeze miercuri prin Ordonanța de urgența inmatricularea și radierea online a mașinilor, proces care ar reduce deplasarile catre mai multe autoritați, dar... The post Inmatricularea și radierea online a mașinilor, pe masa Guvernului. Masura ar salva 31 hectare de padure anual…

- Guvernul vrea sa reglementeze miercuri prin Ordonanța de urgența inmatricularea și radierea online a mașinilor, proces care ar reduce deplasarile catre mai multe autoritați, dar și volumul de hartie utilizat: aproximativ 31 hectare de padure ar putea fi salvate anual, prin eliminarea copiilor documentelor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Guvernul va adopta astazi așa numita "ordonanța a austeritații". Aceasta prevede, printre altele, „diminuarea cu 50% a posturilor de consilieri in randul aparatului demnitarilor publici".

- Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciuca a publicat in consultare publica Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Acest document este deosebit de important…

- Inmatricularea și vanzarea autovehiculelor se vor putea face online, iar procedura pentru radiere va fi optimizata și facilitata, a anunțat, in urma cu cateva zile, Mara Toganel, prefectul județului Mureș. "Ordonanța de Urgența care va aduce aceste modificari se afla acum in dezbatere publica. Prin…

- Inmatricularea și vanzarea autovehiculelor se vor putea face online, iar procedura pentru radiere va fi optimizata și facilitata, potrivit unui proiect de modificare a Codului Rutier, lucrat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Ordonanța de Urgența care…