- Guvernul va aproba joi un pachet de investitii strategie, care vor fi realizate prin parteneriat public-privat, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului, referindu-se la trei autostrazi si la centrul universitar Complex Carol Davila.

- Guvernul va aproba joi un pachet de investiții strategie, care vor fi realizate prin parteneriat public-privat, a anunațat premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței Executivului. Tot joi, Guvernul va aproba pachetul de legi privind achizitiile publice, prezentat miercuri de ministrul finanțelor…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care reglementeaza incheierea si derularea parteneriatului public-privat. "Ordonanta de urgenta privind parteneriatul public-privat a fost adoptata astazi in sedinta de Guvern. (...) Textul legii privind parteneriatul public-privat continea…

- Guvernul adopta Ordonanța privind parteneriatul public-privat. Premierul Viorica Dancila a declarat, in ședința Executivului, ca este vorba de o deblocare a legislatiei și comprimare a termenelor. Astfel, a precizat Dancila, prin actul normativ se dorește eliminarea blocajelor si cresterea capacitatii…

