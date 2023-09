Stiri pe aceeasi tema

- Noile masuri fiscale pun in pericol veniturile proaspeților casatoriți. Guvernul a decis impozitarea darului de nunta cu 70%. Tinerii casatoriți nu se vor mai bucura de darul primit in ziua nunții. In urma noilor masuri fiscale propuse de catre Executiv, care prevad impozitarea nunților, botezurilor,…

- Proiectul de lege cu noile masuri fiscale intra in prima lectura in ședința de guvern de miercuri. Pentru aceste masuri, Executivul PSD – PNL urmeaza sa-și asume raspunderea in Parlament. Premierul Marcel Ciolacu susține ca aceste decizii reașaza sistemul fiscal pe baze echitabile. „Acum putem sa discutam…

- Conform Executivului Legea privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung este necesara ”pentru a rezolva problema de deficit bugetar dar si de sustenabilitate a finantelor publice precum si pentru a evita riscul de suspendare a fondurilor…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, a fost facut public marti dimineata de Ministerul Finantelor. Citește și: Posesia de canabis se pedepsește, indiferent de cantitate Proiectul prevede: o simplificare a impozitului pe cifra…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit, eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii, reducerea numarului…

- Premierul vrea ca anul viitor angajatii din sistemul public sa primeasca vouchere de vacanta chiar daca acestea nu vor mai fi acordate pentru toti bugetarii. In plus, tichetele de masa ar putea fi transformate in bani.

- PSD a votat in unanimitate ca premierul Marcel Ciolacu sa-și asume raspunderea pe noile masuri fiscale, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.- in curs

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca Executivul adopta Planul National de Control al Cancerului, prin care se deblocheaza finantarea serviciilor de diagnostic genetic si tratament personalizat.