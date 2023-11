Guvernul adoptă introducerea unui nou impozit în România Cadrul fiscal aplicabil companiilor mari din țara noastra devine tot mai complex. Pe langa prevederile referitoare la impozitul pe cifra de afaceri, in Romania va aparea impozitul suplimentar național. In ședința de azi, 9 noiembrie, Cabinetul Ciolacu va adopta un act normativ privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de intreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni. Acest impozit se va aplica companiilor cu cifra de afaceri consolidata mai mare de 750 milioane de euro pe an. Obiectul de reglementare al proiectului de lege il constituie transpunerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru cei care vor sa se angajaeze an domeniul naval Camera Deputatilor a votat marti proiectul de lege Prin intermediul acestui proiect se permite ca la sefia Portului Constanta sa fie numite persoane din afara domeniului naval.Proiectul prevede ca atat directorul portului, cat si membrii…

- Salariul minim va crește incepand cu 1 octombrie 2023, a decis joi Guvernul in ședința, la scurt timp dupa fiind publicata in Monitor și hotararea de Guvern. Majorarea de 10% va beneficia unui numar de 1.867.000 de salariați, angajați preponderent in sectoarele transporturi, comerț și in randul intreprinderilor…

- Primaria Sectorului 3, condusa de Robert Negoița, a semnat un contract de 6 milioane de euro cu o firma pentru ca, mai departe, firma sa cumpere ”articole” și ”emisiuni” despre ce face primaria. Ințelegerea a inceput sa funcționeze, dintre televiziuni la Antena 3, a descoperit G4Media. Dar nu sunt știri.…

- Parinții de gemeni, tripleți și multipleți vor avea beneficii in plus dupa ce Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a OUG nr. 164/2022. Actul normativ amintit prevede suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii nascuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, incepand…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de lege de modificare a articolului 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal, referitor incitarea la ura sau discriminare.Proiectul de lege modifica art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal pentru punerea legislației naționale in acord cu prevederile…

- Guvernul va avea o intrunire vineri, la ora 09:00, in cadrul careia va aborda subiectul modificarii Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții printr-o ordonanța. Modificarile legislative vor afecta articolul 41 din Legea nr. 10/1995 și vor include in domeniul sau infrastructura de interes național…