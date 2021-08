Guvernul are pe ordinea de zi adoptarea directivei anti-plastic. Ordonanța de urgența interzice oficial vanzarea multor produse din plastic de unica folosința. Cu doua luni intarziere fața de termenul fixat de UE pana la care țara noastra trebuia sa adopte și sa transpuna directiva, in sfarșit, a venit randul atat de discutatei ordonanțe de urgența. Astfel, de la intrarea in vigoare a ordonaței, se interzice punerea in vanzare a urmatoarelor produse fabricate din material plastic oxodegradabile: *Bețișoare pentru urechi *Tacamuri – furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești *Farfurii *Paie…