- Prețuri compensate carburanți. Nicolae Ciuca – premierul Romaniei a anunțat, joi, ca prețurile carburanților vor fi compensate in suma fixa de 50 de bani. Prețurile carburanților vor fi compensate, timp de trei luni. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat mecanismul prin care se va face aplicarea compensarii.…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul ar putea adopta saptamana viitoare o Ordonanta anti-specula. In cazul masurilor pentru combaterea cresterii pretului la carburanti, seful PSD a explicat ca nu este adeptul scaderii TVA, dand exemplul Germaniei.

- Daca produsele petroliere ar fi gratuite – daca prospectarea, extracția, rafinarea, transportul și distribuția acestora nu ar costa nimic – consumatorul roman tot ar plati la pompa in jur de 2,25 lei pentru un litru de benzina și 2,06 lei pentru un litru de motorina, arata studiul „Politicile eronate…

- Guvernul a adoptat miercuri o Ordonanța de urgența pentru a rezolva problema lipsei unei sali principale de conferința care sa gazduiasca maxim 2000 de oficiali din toata lumea, potrivit obligațiilor asumate de Romania fața de Uniunea Internaționala a Telecomunicațiilor. Conferința ITU, agenția ONU…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru weekend, 28-30 mai. Astfel, prețul benzinei va crește cu 20 bani, iar cel al motorinei va crește cu 15 bani. De asemenea, ANRE anunța ca in weekend un litru de benzina va costa 31, 15 lei, iar…

- „Guvernul PSD-PNL se pregateste sa intre cu bocancii in economie. Sub pretextul combaterii actiunilor speculative, guvernul va da amenzi pentru “preturi nejustificate” pentru anumite produse. Practic vom ajunge ca guvernul sa stabileasca preturile din pix, ca pe vremea comunismului. Am tot tras semnale…

- ANRE a afișat prețurile la benzina și motorina pentru vineri, 22 aprilie. Deci, prețul benzinei va crește cu 19 bani, iar cel al motorinei va fi mai mare cu 6 bani. ANRE anunța ca, maine, 22 aprilie, un litru de benzina va costa 26,82 lei, iar un litru de motorina 26, 38 lei.

- Premierul a anuntat ca Guvernul va aproba, astazi, o ordonanta de urgenta prin care va aloca 1,77 miliarde de lei, pentru compensarea cresterii preturilor la materialele de constructii, cresterea preturilor la forta de munca. ”Acest pachet de 1,77 miliarde de lei face parte din pachetul total de 5,2…