Guvernul adoptă astăzi memorandumul care ar putea pune capăt grevei din Educație ​Guvernul adopta, in ședința de joi, memorandumul privind majorarile salariale ale personalului din Educație prin noua lege a salarizarii, prin care vrea sa opreasca greva profesorilor, aflata in cea de a treia saptamana. Ședința de guvern este programata de la ora 10.00. In memorandum se prevede ca noua lege va avea la baza principiul potrivit caruia salariul de baza al profesorului debutant/ asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2023. Profesorii au cerut stabilirea prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

